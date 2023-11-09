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10:23 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Дождь, гроза и град атакуют Краснодар

Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: KrasnodarMedia.su

Дождь «пришел» в Краснодар. Синоптики предупреждают о сильных осадках в сопровождении грозы и града. Может подняться сильный ветер, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу на пресс-службу ЕДДС.

В городе действует штормовое предупреждение. В Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждают о комплексе метеорологических явлений и дают рекомендации на случай непогоды.

Жителям и гостям кубанской столицы советуют в случае сильного ветра:

— закрыть окна и двери,

— отключить электричество, затушить печи и источники открытого огня,

— не оставаться на улице, а найти укрытие в помещении, отойти подальше от рекламных щитов, шатких конструкций, деревьев.

— отказаться от использования личного транспорта.

Телефон вызова экстренных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

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