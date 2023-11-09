10:23 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Дождь, гроза и град атакуют Краснодар
Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность.
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Дождь «пришел» в Краснодар. Синоптики предупреждают о сильных осадках в сопровождении грозы и града. Может подняться сильный ветер, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу на пресс-службу ЕДДС.
В городе действует штормовое предупреждение. В Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждают о комплексе метеорологических явлений и дают рекомендации на случай непогоды.
Жителям и гостям кубанской столицы советуют в случае сильного ветра:
— закрыть окна и двери,
— отключить электричество, затушить печи и источники открытого огня,
— не оставаться на улице, а найти укрытие в помещении, отойти подальше от рекламных щитов, шатких конструкций, деревьев.
— отказаться от использования личного транспорта.
Телефон вызова экстренных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).