10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 9 ноября
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Власти закроют ряд лазеек по уклонению от налогов
Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования.
На берегу Евфрата началась перестрелка между военными Сирии и США
Стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.
Трамп рассмотрит Такера Карлсона в качестве вице-президента США
Такер Карлсон — бывший ведущий телеканала Fox News.
Помощник Блинкена пообещал «задушить» проект «Арктик СПГ-2»
США уже вводят санкции против компаний, задействованных в этом проекте.
В России возник дефицит сырья для производства коньяка
Правительство рассматривает вопрос об упрощении ввоза дистиллята из Грузии.