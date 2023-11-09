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Палестино-израильский конфликт
10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 9 ноября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Власти закроют ряд лазеек по уклонению от налогов
Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования.

На берегу Евфрата началась перестрелка между военными Сирии и США
Стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Трамп рассмотрит Такера Карлсона в качестве вице-президента США
Такер Карлсон — бывший ведущий телеканала Fox News.

Помощник Блинкена пообещал «задушить» проект «Арктик СПГ-2»
США уже вводят санкции против компаний, задействованных в этом проекте.

В России возник дефицит сырья для производства коньяка
Правительство рассматривает вопрос об упрощении ввоза дистиллята из Грузии.

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