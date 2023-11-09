10:40 (мск), источник: Клопс.ru
Несмеянин день: народные приметы на пятницу, 10 ноября
На Параскеву Льняницу не стоит заниматься рукоделием.
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В пятницу, 10 ноября, православные вспоминают великомученицу Параскеву. «Клопс» собрал народные приметы на этот день.
Не стоит заниматься рукоделием: вышивать, вязать
Приметы, связанные с погодой:
Утром земля покрылась туманом — следующие дни будут спокойными.
На ёлке не опали шишки — холодные дни наступят нескоро.