Главное
Палестино-израильский конфликт
10:40 (мск), источник: Клопс.ru

Несмеянин день: народные приметы на пятницу, 10 ноября

На Параскеву Льняницу не стоит заниматься рукоделием.

В пятницу, 10 ноября, православные вспоминают великомученицу Параскеву. «Клопс» собрал народные приметы на этот день.

Не стоит заниматься рукоделием: вышивать, вязать и т. д. В день Параскевы Пятницы не принято излишне много работать. Не советуют и смеяться, а то «в старости немало слёз прольёшь». Чтобы не заболел желудок, рекомендуется не есть после наступления темноты.

Приметы, связанные с погодой:

Утром земля покрылась туманом — следующие дни будут спокойными.

На ёлке не опали шишки — холодные дни наступят нескоро.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта