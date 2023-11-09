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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Главную новогоднюю елку в Иркутске перенесут

Ее установят ближе ко входу в сквер со стороны здания правительства.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске устанавливают главную городскую елку и монтируют новогодний шар. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

— В том году новогоднюю елку немного перенесли. Ее установят ближе ко входу в сквер со стороны областного правительства, — рассказывают в администрации.

Новое местоположение елки связано с проведением фестиваля Ледовый город «Счастье чистой воды». Ранее КП-Иркутск писала, что на сквере появится каток, радиостудия под прозрачным куполом, фуд-зона и «Иркутский алфавит»: 33 буквы с QR-кодами. С их помощью можно узнать о разработанных маршрутах.

Кстати, 8 ноября начался монтаж радиостудии.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске утвердили программу газификации до 2033 года.

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