Главное
Палестино-израильский конфликт
12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Елена Дятлова назвала приоритет в хозяйственной политике Калининграда

Сити-менеджер выступает за озеленение города.

Источник: администрация Калининграда

Одним из приоритетов в развитии Калининграда сити-менеджер Елена Дятлова назвала озеленение городских пространств. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, рассказывая о высадке деревьев на Южном бульваре.

«Я стараюсь всегда принимать личное участие в высадке зеленых насаждений, потому что это один из приоритетов в нашей хозяйственной политике сейчас. Останется приоритетом и в ближайшем будущем тоже».

написала глава администрации

Напомним, на Южном бульваре вчера посадили 28 деревьев и 4 кустарника. Всего в этом году за счет бюджета высадят на территориях общего пользования 311 деревьев и 1367 кустарников.

По словам главы, за последние годы удалось поставить эту работу на поток.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ