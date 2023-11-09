12:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Елена Дятлова назвала приоритет в хозяйственной политике Калининграда
Сити-менеджер выступает за озеленение города.
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Одним из приоритетов в развитии Калининграда сити-менеджер Елена Дятлова назвала озеленение городских пространств. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, рассказывая о высадке деревьев на Южном бульваре.
«Я стараюсь всегда принимать личное участие в высадке зеленых насаждений, потому что это один из приоритетов в нашей хозяйственной политике сейчас. Останется приоритетом и в ближайшем будущем тоже».
Напомним, на Южном бульваре вчера посадили 28 деревьев и 4 кустарника. Всего в этом году за счет бюджета высадят на территориях общего пользования 311 деревьев и 1367 кустарников.
По словам главы, за последние годы удалось поставить эту работу на поток.