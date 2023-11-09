11:36 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 10 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 10 ноября 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мероприятия, запланированные на 10 ноября.
ACТАНА
АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» при поддержке Министерства промышленности и строительства РК организует V Международный Форум по энергосбережению, который приурочен ко Дню энергосбережения.
10.00 — Выставка «IZDER IV: ПЕРІШТЕ ІЗІ» (Национальный музей РК, проспект Тауелсиздик, 54).
10.00 — Международная выставка декоративного и технического освещения и электротехники Interlight Central Asia (МВЦ «EXPO», проспект Мангилик Ел, 53/1).
20.00 — Проверочный Stand Up концерт (KHS hub, проспект Улы Дала, 39).
20.00 — Stand Up концерт Андрея Айрапетова (Mister Joo, улица Сыганак, 38).
20.00 — Концерт Robi Lakatos (ЦКЗ QAZAQSTAN, проспект Мангилик Ел, 10/1).
АЛМАТЫ
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Бусы. Прикосновение» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Цвета моей бесконечности» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Расстояние между моей душой и природой» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Вне времени. Эмоции и акценты» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Краски Актобе» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Фигуративное искусство» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Изучая монеты — открывай Казахстан» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка к 100-летию художника Михаила Ким (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка Driven by dreams (Esentai Gallery, проспект Аль-Фараби, 77/8).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
11.00 — Поп-ап проект Una Corda (Almaty Gallery, проспект Достык, 44).
11.00 — Спектакль «Ойнайық та, ойлайық!» (ТЮЗ им. Г. Мусрепова, пр. Абылай хана, 38).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
18.30 — Спектакль «Томирис» (Театр драмы им. Мухтара Ауэзова, пр. Абая 103).
19.00 — Rob Tognoni (guitar, blues) — British Blues Invasion (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).
19.00 — Спектакль «Пробуждение весны» (Республиканский немецкий драматический театр, ул. Папанина, 70/1 (уг. ул. Ярославская).
19.00 — Спектакль «Сац. Хроника одной репитиции» (ТЮЗ им Н. Сац, улица Шаляпина, 22).
19.00 — Sherry week «Международная неделя вин хереса» (Almawine, 2-й этаж, школа сомелье Iwine, пр. Достык, 109).
19.00 — Балет «Юнона и Авось» (КазНТОБ им. Абая, улица Кабанбай Батыра, 110).
19.00 — Трибьют-концерт Coldplay от группы Coldplace (Зал торжеств «Бакшасарай», улица Тимирязева, 42к1).
19.00 — Спектакль «Жизнь таки прекрасна» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
19.00 — Спектакль «Пижама на шестерых» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
19.00 — Спектакль «Мой маленький Оскар» (Театр «Жас Сахна», пр. Абая 117).
19.00 — Спектакль «Сто лет одиночества» (ул. Гоголя, 40, Большая сцена театра ARTиШОК).
19.00 — Спектакль «Созвездия» (Малая сцена театра ARTиШОК, ул. Кунаева 49).
19.00 — Спектакль «Другая Дюймовочка» (Театр Interius, ул. Ришата и Муслима Абдуллиных, 38).
19.30 — Показы документального кино Jetiqaraqshy (Citix Smart City & AdTech, микрорайон Горный Гигант, Жаркентская улица, 3).
19.30 — Спектакль «Три + кот» (ТЮЗ им. Г. Мусрепова, пр. Абылай хана, 38).
19.30 — Стендап-шоу «Cancel культура» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
19.30 — Интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!» (Толстый Jimmy, пр. Абылай хана, 121).
19.30 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
19.30 — Спектакль «Я есть» (Тотальный театр, ул. Шевченко, 114).
20.00 — Спектакль «Окна» (Пространство «Трансформа», улица Барибаева, 36).
20.00 — Стихийный Stand Up (ТЦ Ритц-Палас, мкр. Самал-3, 1 (вход со стороны ул. Изганова).
20.00 — Концерт группы «Убиты, но не вами» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
20.00 — Концерт группы «Аномалия» (Клуб «Жесть», ул. Розыбакиева, 236).
20.00 — Концерт группы «Овощи & Фрукты» (Мини-коворкинг «Неквартира», ул. Текстильная, 14).
20.00 — Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум (Дворец Республики, пр. Достык 56).
20.00 — Cпектакль Decameronkz (Независимый Экспериментальный Театр «Арт-убежище BUNKER», ул. Досмухамедова, 78А).
20.00 — Музыкальное выступление группы Pulse Kino (Музкафе, пр. Абая, 117).
21.00 — Стендап-концерт: жаңа материал тексеру (Lep Club, ул. Габдуллина, 26Б).
21.00 — Сольный стендап-концерт Дяди Никиты «Не так, как у всех» (Ray Stand Up Pub, ул. Нурмакова, 51А).
21.00 — Проверка материала от Stand Up Camp (HM Lounge Bar, улица Гани Муратбаева, 201).
21.30 — Стендап-концерт Weekend show (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
22.30 — Вечеринка ZVUK: Nene H (Казахфильм, проспект Аль-Фараби, 176).
23.30 — Стендап-шоу «Ночной микрофон» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).