11:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Семья Комендантовых из Ванино удостоена ордена «Родительская слава»
Скоро у Дениса Алексеевича и Ольги Ивановны родится ещё один, десятый ребёнок.
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Указом президента России многодетная семья Дениса Алексеевича и Ольги Ивановны Комендантовых из Ванино награждена орденом Родительской славы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
У Комендантовых девять детей, все свои, родные. Шесть мальчиков и трое девочек — Владимир, Виталий, Даниил, Рудольф, Тимофей, Марк, Эльвина, Маргарита и Вероника. Самый старший — Владимир, ему 16 лет, он вместе с братом Виталием учится в девятом классе. Первых двух детей родители отправили в школу вместе. Самой младшей дочери Веронике четыре года. Денис Алексеевич признается, что жена теперь в больнице и вот-вот должна родить еще одного, их десятого ребенка.
Мама занимается воспитанием девятерых детей, она хозяйка большого дома. Летом они все вместе работают на даче, где большой огород, теплицы, деревья и кустарники, так что семья обеспечивает себя продуктами. Конечно, чтобы поднять столько детей — дать им образование, позволить себе кружки и секции, нужны силы и средства. Денис Алексеевич говорит, что государство им, как и всем многодетным семьям, хорошо помогает. На деньги материнского капитала они купили квартиру, каждый месяц приходит пособие на детей, а это почти 100 тысяч рублей. А еще есть коммунальные льготы и проч. В семье ведут здоровый образ жизни, дети занимаются спортом, вместе с отцом катаются на коньках зимой. Летом ездят отдыхать к морю. Места вокруг Ванино очень красивые. Отец шутит, что сейчас они все пока еще вмещаются в их машину, а родится еще один ребенок, уже никак. Придется покупать новую. Но все это приятные хлопоты!