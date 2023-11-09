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11:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Семья Комендантовых из Ванино удостоена ордена «Родительская слава»

Скоро у Дениса Алексеевича и Ольги Ивановны родится ещё один, десятый ребёнок.

Источник: Из семейного архива

Указом президента России многодетная семья Дениса Алексеевича и Ольги Ивановны Комендантовых из Ванино награждена орденом Родительской славы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

У Комендантовых девять детей, все свои, родные. Шесть мальчиков и трое девочек — Владимир, Виталий, Даниил, Рудольф, Тимофей, Марк, Эльвина, Маргарита и Вероника. Самый старший — Владимир, ему 16 лет, он вместе с братом Виталием учится в девятом классе. Первых двух детей родители отправили в школу вместе. Самой младшей дочери Веронике четыре года. Денис Алексеевич признается, что жена теперь в больнице и вот-вот должна родить еще одного, их десятого ребенка.

Как они решились иметь такую большую семью? Отец говорит, что его жена из такой же многодетной семьи, у нее было десять братьев и сестер. И потом столько детей — большая радость! Конечно, пока они маленькие — это сложно, а когда подрастают и начинают помогать маме по хозяйству, все становится проще. Глава семьи Денис Алексеевич закончил Хабаровский промышленно-экономический техникум, работает слесарем механосборочных работ на предприятии «Трансбункер-Ванино». Он — прекрасный мастер, все умеет делать по дому. Кроме того, дети знают, что папа может помочь сделать уроки, разобраться с компьютерной техникой, установить нужную программу, а также стать рядом с мамой на кухне, почитать книжку или рассказать сказку на ночь. Ольга Ивановна по специальности швея-закройщик. Ее специальность очень помогает, она шьет для своей семьи, а потому у Комендантовых дети выглядят одетыми как с иголочки.


Мама занимается воспитанием девятерых детей, она хозяйка большого дома. Летом они все вместе работают на даче, где большой огород, теплицы, деревья и кустарники, так что семья обеспечивает себя продуктами. Конечно, чтобы поднять столько детей — дать им образование, позволить себе кружки и секции, нужны силы и средства. Денис Алексеевич говорит, что государство им, как и всем многодетным семьям, хорошо помогает. На деньги материнского капитала они купили квартиру, каждый месяц приходит пособие на детей, а это почти 100 тысяч рублей. А еще есть коммунальные льготы и проч. В семье ведут здоровый образ жизни, дети занимаются спортом, вместе с отцом катаются на коньках зимой. Летом ездят отдыхать к морю. Места вокруг Ванино очень красивые. Отец шутит, что сейчас они все пока еще вмещаются в их машину, а родится еще один ребенок, уже никак. Придется покупать новую. Но все это приятные хлопоты!

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