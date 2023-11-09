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11:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Морозы придут во Владивосток: температура воздуха опустится до −5 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. Ближайшей ночью в некоторых районах Приморья сохранится снег, на побережье — с дождем. К утру 10 ноября осадки пойдут на убыль.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

Как передает «Примогода», к утру пятницы осадки в крае прекратятся, однако на дорогах останутся гололедица и снежный накат. Днем небольшой снег пройдет в центральных районах.

Вслед за циклоном в регион вторгнется холодный воздух, в крае похолодает. Ночная температура будет держаться в пределах −13…-6 градусов. Теплее будет на побережье −5…0 градусов. Днем максимальная температура воздуха достигнет примерно +3 градусов.

Во Владивостоке в пятницу, 10 ноября, обойдется без существенных осадков, ночью похолодает до −5 градусов, днем слегка теплее, −3 градуса.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке было объявлено специальное штормовое предупреждение из-за прошедших сильных дождей.

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