Морозы придут во Владивосток: температура воздуха опустится до −5 градусов

Как передает «Примогода», к утру пятницы осадки в крае прекратятся, однако на дорогах останутся гололедица и снежный накат. Днем небольшой снег пройдет в центральных районах.
Вслед за циклоном в регион вторгнется холодный воздух, в крае похолодает. Ночная температура будет держаться в пределах −13…-6 градусов. Теплее будет на побережье −5…0 градусов. Днем максимальная температура воздуха достигнет примерно +3 градусов.
Во Владивостоке в пятницу, 10 ноября, обойдется без существенных осадков, ночью похолодает до −5 градусов, днем слегка теплее, −3 градуса.
Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке было объявлено специальное штормовое предупреждение из-за прошедших сильных дождей.