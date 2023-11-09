10:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc
650 кемеровчан получили деньги в зоне реновации заискитимской части города
478 семей уже переехали на новое место жительства.
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Как сообщает администрация Кемерова, 650 кемеровчан, чьи дома сносили под инженерные сети в заискитимской части города, получили деньги. Из них 478 семей уже переехали в новые дома.
«Мы отслеживаем судьбу каждого собственника объекта. Кто-то из переехавших купил квартиры, кто-то дачи, кто-то жилые дома, кто-то вложил деньги в закрытие ипотек или в коммерческие помещения, чтобы продолжать свой бизнес. Много ситуаций, которые приходилось индивидуально разрешать», — говорит Николай Хаблюк, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Кемерово.
Выкупную стоимость имущества определяют независимые оценщики. Они учитывают стоимость жилья, земли, всех построек, многолетних растений, а также иные расходы собственника, связанные с переездом. Если человек не согласен с суммой, вопрос о выкупной стоимости решается в суде. Так, мы писали, что Дмитрий Анисимов рассказал, что часть собственников частных домов в зоне реновации не согласилась продать жильё администрации — их не устроила цена выкупа.
По вопросам переселения из зоны реновации можно обратиться в общественную приёмную: ул. 9 Января, 12 (вход с торца) по будням с 9 до 17 часов или задать вопросы по телефону круглосуточной горячей линии — (384−2) 36−23−21.