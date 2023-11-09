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12:07 (мск), источник: Новая Кубань

Лихач из Краснодара оплатил 76 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться BMW

В краевой столице судебные приставы смогли убедить еще одного местного жителя расплатиться с долгами. Автолюбитель разом погасил долг по 76 штрафам ГИБДД, чтобы не лишиться своего внедорожника BMW X5.

Источник: Новая Кубань

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что машина лихача десятки раз попадала в объективы камер дорожной видеофиксации, и ни один из выписанных штрафов не был оплачен в установленный законом срок.

Судебные приставы установили местонахождение иномарки и пригрозили должнику наложить на нее арест. Угроза стать пешеходом заставила краснодарца на месте оплатить 98 тысяч рублей. При этом, сумма самих штрафов составляла лишь 30 тысяч рублей, а оставшиеся 68 тысяч рублей — исполнительский сбор.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что злостную неплательщицу штрафов ГИБДД лишили авто в Краснодарском крае.

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