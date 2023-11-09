В Новосибирске подорожают билеты в ледовый городок на Михайловской набережной

На Михайловской набережной в Новосибирске начали готовить площадку для ледового городка. В этом году выбрана тема «Времена года».
Подготовительные работы уже идут: устанавливаются ограждения, а само строительство начнется, когда наступят морозы. Ледовый городок будет открыт в конце декабря, в канун нового года.
— Городок будет иметь такие же размеры, как и в прошлом году. Однако цены на вход решили увеличить. Взрослый билет теперь будет стоить 450 рублей, а детский — 350 рублей. Планируются льготы для многодетных: взрослый билет — 350 рублей, детский — 300 рублей. Бесплатно смогут пройти инвалиды, дети до 3 лет и участники боевых действий (при предъявлении подтверждающего документа), — сообщил НГС Сергей Машаров.