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11:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

Когда и на сколько волгоградцам повысят пенсии?

Обещают, что прибавка для большинства получателей с января составит 7,5%, так ли это — рассказывают специалисты СФР.

Пока о размере прибавки можно говорить лишь предположительно, так как не принят федеральный бюджет.

— Индексация с большой степенью вероятности составит с 1 января 2024 г. 4,6%, но никак не 7,5%, — сообщили в пресс-службе реготделения Соцфонда России. — В любом случае давайте подождём, когда вступят в силу федеральные законы.

В ведомстве также напомнили, что с 1 ноября 2023 г. гражданам, достигшим 80 лет, удвоили фиксированную выплату к страховой пенсии. Сейчас её размер составляет 7220 ₽ в месяц, а после двукратного увеличения станет 14 441 ₽ Эта выплата пересчитывается автоматически и подавать заявление не нужно. Одновременно работающие пенсионеры, уволившиеся в середине года, начнут получать уже проиндексированные выплаты.

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