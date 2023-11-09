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11:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Россияне считают озеро Байкал самым уникальным местом в стране

Озеро собрало 74% голосов в опросе о самом уникальном месте в России.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты сервиса путешествий ТВИЛ. РУ провели в соцсетях опрос «Какое место в России самое уникальное». 74% голосов туристы отдали озеру Байкал.

— 9 ноября — Всемирный день Книги Рекордов Гиннеса. Вы удивитесь, но некоторые российские географические рекорды в неё занесены, пишут сотрудники сервиса путешествий.

28% голосов россияне отдали селу Оймякон в Якутии. Его заслуженно считают самым холодным местом проживания людей. Третье место в опросе занимает тайга — самый большой в мире лесной массив.

Не далеко от тайги по голосам находится Русский мост во Владивостоке — самый длинный вантовый (висячий) мост на планете.

Кроме того, туристы выбирали тундровую зону, Каспийское море, Васюганские болота, Обь, Саяно-Шушенскую ГЭС и Братское водохранилище.

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