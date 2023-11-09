11:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Новая «угроза» для водителей беспокоит людей в крупном районе Владивостока
Синоптики прогнозируют серьезное похолодание до −4.
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Угроза обледенения ожидается в крупном районе Владивостока в связи с неблагоприятными погодными условиями. Такое предположение выдвинули в тг-канале «Новости Приморья» (18+).
Жители Владивостока рискуют получить «замерзшее озеро» на площади Луговой ближайшей ночью, что связано с серьезным похолоданием до −4.
Дело в том, что ливневки забились. Уже 4 дня подряд там отмечаются подтопления. И хотя предпринимались попытки почистить, сегодня прошел еще один дождь.