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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

СК проверит информацию о призывах к отказу от пенсий в Ростовской области

Следователи начали проверку после сообщения о секте в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области некоторых пожилых людей призывали отказываться от пенсий и своего имущества. Теперь по этому факту проводят проверку, говорится в социальных сетях информационного центра СК России.

— Ранее в одной из программ на федеральном телевидении рассказали, что участники псевдорелигиозной организации якобы призывают людей, в том числе пенсионеров, отказываться от денег и имущества в их пользу, — говорится в сообщении.

Выяснить ситуацию поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. Известно, что ход проверки уже взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Такие же разбирательства проведут в Нижегородской области.

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