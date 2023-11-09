12:26 (мск), источник: Комсомольская правда
СК проверит информацию о призывах к отказу от пенсий в Ростовской области
Следователи начали проверку после сообщения о секте в Ростовской области.
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В Ростовской области некоторых пожилых людей призывали отказываться от пенсий и своего имущества. Теперь по этому факту проводят проверку, говорится в социальных сетях информационного центра СК России.
— Ранее в одной из программ на федеральном телевидении рассказали, что участники псевдорелигиозной организации якобы призывают людей, в том числе пенсионеров, отказываться от денег и имущества в их пользу, — говорится в сообщении.
Выяснить ситуацию поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. Известно, что ход проверки уже взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Такие же разбирательства проведут в Нижегородской области.