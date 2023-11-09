11:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Центр «ВОИН» для поддержки молодежи открыли в Хабаровске
Он создан в рамках патриотической программы по указанию Владимира Путина.
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В Хабаровск с официальным визитом приехал вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Вместе с губернатором края Михаилом Дегтяревым он посетил новое здание краевого отделения центра «ВОИН».
— Этот центр — один из 12 пилотных проектов, выбранных для реализации в нашем регионе, — сказал Михаил Дегтярев.
Чтобы молодежь могла заниматься на одной площадке, было оформлено в долгосрочную аренду неиспользуемое здание у ДОСААФ. За счет средств краевого бюджета в нем провели капремонт, вложив в проект 219 миллионов рублей. Здесь полностью обновили коммуникации, полы, окна и двери. Также закупили мебель и оборудование для учебного процесса, огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, спортивный инвентарь, оргтехнику и обмундирование.
Центр ориентирован на военно-спортивную подготовку и патриотическое воспитание подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Занятия проводят дипломированные инструкторы, многие из которых имеют боевой опыт в вооруженных конфликтах.