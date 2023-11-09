11:44 (мск), источник: Новый Калининград
Калининградец спрятался от приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд
Мать подсудимого утверждала, что сына нет дома.
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Калининградец пытался спрятаться от приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
В ведомство поступило постановление о принудительном приводе подсудимого, обвиняемого в краже, который уклонялся от явки в суд. Когда приставы пришли за калининградцем, дверь открыла его мать, которая заявила, что сына нет дома. Сотрудники службы тщательно осмотрели квартиру и заметили, что рядом с неработающим холодильником лежат полки, которые должны быть внутри.
Открыв дверцу, приставы обнаружили в холодильнике подсудимого. Требованиям он не подчинился и оказал сопротивление. «Только отличная спортивная подготовка и специальные навыки помогли приставам справиться с противодействием гражданина и доставить его в суд», — отметили в пресс-службе УФССП.
В отношении калининградца составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).