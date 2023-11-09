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13:12 (мск), источник: ivbg.ru

В центре Петербурга появятся новые зоны платной парковки

В Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга появятся новые зоны платной парковки.

Конкурс на разработку необходимой проектной документации объявило ГКУ «Городской центр управления парковками». Согласно контракту, разметку специалисты нанесут еще на 29 участках.

В частности, расширить платную парковку планируют на Кирочной улице, площади Восстания, нечетной стороне Обводного канала, Суворовском проспекте, на набережной канала Грибоедова и Адмиралтейской набережной.

Участки обследуют до конца 2023 года, затем специалисты разработают проектные решения по внедрению платных парковок. Работа завершится к концу октября 2024 года. Работы оценили в 16,1 млн рублей.

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