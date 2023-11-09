12:04 (мск), источник: РИА Новости
Эксперты назвали цену отдыха на «все включено» в Сочи и Анапе на Новый год
АТОР: новогодний отдых на «все включено» в отелях Сочи стоит от 90 тысяч рублей.
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о росте спроса на новогодние каникулы на курорты Краснодарского края и определили цену такого отдыха по системе «все включено», сообщает АТОР.
Объемы бронирования на первую неделю января на гостиницы в Сочи, Анапе и Геленджике в три раза превысили прошлогодние показатели, рассказали в туроператоре «Дельфин».
По оценке участников рынка, больше всего туристов отправится в Анапу: там много отелей, работающих по такого формату, причем есть несколько новых. Сочинские места размещения в межсезонье реже предлагают систему «все включено». Тем более, что гости приезжают на четыре-пять дней, а не на десять, как летом.
Туроператоры считают, что пик продаж новогодних путевок придется на вторую половину ноября и начало декабря. Причем 60 процентов клиентов намерены в путешествии встретить Новый год.
Средняя стоимость поездки на двоих на четыре-пять дней в гостиницу на «все включено» с захватом праздничной ночи составляет от 85 до 110 тысяч рублей при размещении в Анапе. В Сочи — чуть дороже, от 90 до 120 тысяч рублей. В Геленджике стоимость еще выше — от 100 до 140 тысяч рублей. Проезд придется оплатить отдельно.
Январские каникулы в Краснодарском крае за год подорожали на 40 процентов, сообщают участники рынка. Ближе к дате праздника цены могут вырасти еще процентов на 20, говорят туроператоры.