11:50 (мск), источник: dostup1.ru
Повышенный уровень опасности объявлен на Южном Урале из-за ветра и тумана
Локально порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
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Повышенный, желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области из-за ветра и прогнозируемого тумана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, туман. Период предупреждения — до 12 часов 10 ноября. Основание: отдельных районах порывы до 15 м/с. Период предупреждения — с 8 до 20 часов 10 ноября», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В ближайшие сутки в регионе облачно с прояснением, в западной половине пройдут дожди, в восточной — небольшие дожди, утром местами будут наблюдаться туманы, гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха ночью 10 ноября от минус 3 до плюс 2. Днем в пятницу столбики термометров покажут плюс 2−7. Ветер южной четверти: ночью его скорость 2−7, порывы до 10 м/с, днем — 6−11, порывы до 15 м/с.
В Челябинске ночью 10 ноября от минус до плюс 1, днем — плюс 3−5. Ночью и утром местами туман, облачно с прояснением, небольшой дождь, ветер южной четверти: ночью 3−8 м/с, днем 6−11 м/с.