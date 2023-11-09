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Палестино-израильский конфликт
13:24 (мск), источник: АиФ Уфа

Пенсионерка из Башкирии выиграла в лотерею 10 млн рублей

У женщины не было никакой тактики, это просто везение.

Пенсионерка из Башкирии Забида Ярулловна по счастливой случайности выиграла в лотерею 10 млн рублей, сообщила пресс-служба гослотереи.

Пенсионерка имеет большой трудовой стаж — 50 лет. Редко играет в лотерею и в этот раз, билет она купила случайно, проезжая мимо их точки продаж.

Выигранные деньги женщина планирует потратить на покупку квартиры. Сейчас они с дочерью и внуком живут в частном доме, который, по ее словам, больше напоминает дачу.

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