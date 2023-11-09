13:24 (мск), источник: АиФ Уфа
Пенсионерка из Башкирии выиграла в лотерею 10 млн рублей
У женщины не было никакой тактики, это просто везение.
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Пенсионерка из Башкирии Забида Ярулловна по счастливой случайности выиграла в лотерею 10 млн рублей, сообщила пресс-служба гослотереи.
Пенсионерка имеет большой трудовой стаж — 50 лет. Редко играет в лотерею и в этот раз, билет она купила случайно, проезжая мимо их точки продаж.
Выигранные деньги женщина планирует потратить на покупку квартиры. Сейчас они с дочерью и внуком живут в частном доме, который, по ее словам, больше напоминает дачу.