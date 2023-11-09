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12:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчане пожаловались на затопленные улицы 9 ноября

Из-за дождей потоп образовался даже в общественном транспорте.

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Источник: Reuters

В Ростове местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями с затопленными дорогами.

Утром 9 ноября в городе прошли обильные дожди. В результате этого, по словам ростовчан, образовался потоп в центре города, на Западном и даже в общественном транспорте.

«На Малиновского потоп», «Чуть не утонул на ул. 13-я Линия, пока пытался дорогу перейти», «На Ерёменко, 56/7 — море. Мокрая до самых колен. Когда же этот ужас в Ростове прекратится», — пишут в комментариях очевидцы.

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