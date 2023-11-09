12:34 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург
День Параскевы 10 ноября: традиции и запреты в праздник
Церковь 10 ноября вспоминает великомученицу Параскеву, а в народном календаре ее называют Параскева Пятница или Льняница.
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Поэтому самые интересные приметы и традиции специально для читателей собрала редакция «МК в Питере».
В Русской Православной Церкви 10 ноября или 28 октября по «старому стилю» совершается память 24 известных нам поименно святых.
Особо выделяют великомученицу Параскеву, нареченную Пятницей. Это святая страдалица III столетия, принявшая мученический венец за верность Христу и Его Церкви. От честных мощей великомученицы Параскевы начались многочисленные чудеса и исцеления. Ее подвиг быстро стал широко известен во всём христианском мире.
Также верующие чтят преподобного русского святого XVI-XVII столетий Иова Почаевского, подвизавшийся в знаменитой Свято-Успенской Почаевской Лавре.
Что можно делать 10 ноября.
Святой Параскеве молятся о защите семейного счастья, даровании суженного, исцелении от недугов, порядке в хозяйстве и здоровье скотины. Святая считалась покровительницей домашних животных и полей, а также женского рукоделия.
Икона святой в старину была почти в каждом доме, ее обязательно украшали в праздник. На Руси молодые зятья в день Параскевы Пятницы угощали тещу и тестя киселем. Также принято в Параскеву заниматься работами по хозяйству, вычищать стойла.
Женщины устраивали «льняные смотрины», на которых показывали свои работы. Так, девушки демонстрировали будущим женихам свою хозяйственность. Еще в день праздника прекрасный пол собирался и шил за разговорами.
Что нельзя делать 10 ноября.
В день Параскевы Пятницы женщины не пряли и не ткали, также плохой приметой считалось много смеяться в этот праздник, так как потом, по приметам, придется плакать. Также хозяйки не мыли полы и не чистили дымоход в этот день. Не лучшим занятием считались купания и мытье в бане.
Приметы погоды на 10 ноября.
Не опавшие листья с вишни сулили теплую погоду, иней — предвещал мороз, а если утром туман поднялся, то потеплеет. Луна в туманной дымке к ухудшению погоды, а если выпало много снега к 10 ноября, то ждали раннюю весну. И последнее, если ночью затишье, то скоро похолодает.