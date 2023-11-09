11:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Из Кемерова могут начать летать самолёты в Уфу и Минеральные Воды
Минтранспорта прорабатывает вопрос организации новых рейсов.
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Как сообщает А42, из Кемерова могут запустить авиарейсы в Уфу и Минеральные Воды. Министерство транспорта Кузбасса прорабатывает этот вопрос на условиях субсидирования.
«В планах на 2024 год сохранить существующую сеть и запустить прямое сообщение с другими крупнейшими городами страны, такими как Омск, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала, Нижний Новгород, Иркутск и другими», — ссылаются журналисты на ответ чиновников.
Также мы писали, что с 10 ноября вернут рейс из Кемерова в Красноярск. Самолёты будут летать три раза в неделю.