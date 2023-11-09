9 ноября, новости Казахстана, источник: Baigenews
Семь школ откроется в Астане в течение учебного года
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ в городе, передаёт BaigeNews.kz.
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Кроме того, аким напомнил, что по поручению Главы государства в столице приступили к реализации нацпроекта «Комфортная школа». В рамках проекта в течение 2024−2025 гг. будет построено 24 комфортные школы.
Они позволят создать почти 90 тыс. ученических мест (в 2 смены). 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура. Как раз в этих районах сейчас имеется наибольшая потребность в школах.