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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин посмертно наградил свердловского медбрата, убитого во время вызова

Президент Владимир Путин посмертно наградил медбрата ЦГБ Березовского (Свердловская область) Степана Шабурова медалью Луки Крымского.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Медика наградили за «самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Напомним, Степан Шабуров был убит 25 апреля 2023 года. По версии следствия, в тот вечер 66-летний Геннадий Казаков на лестничной площадке дома на улице Гагарина в Березовском нанес ранение грудной клетки медбрату, который приехал для оказания помощи его жене. Пострадавший добрался до машины скорой помощи, и его увезли в больницу. Однако спасти медика не удалось.

Степану Шабурову было 28 лет. Вместе с супругой-врачом он воспитывал семилетнего сына и пятилетнюю дочь.

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