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9 ноября, источник: Новости Mail.ru

На фестивале «50 Years Of Rock» в Москве выступят лучшие трибьют-группы

Специальная программа посвящена 55-летию диска The Beatles «White Album».

Источник: Beatles.ru

18 ноября в Москве на сцене фестиваля «50 Years Of Rock» пять коллективов представят лучшие сет-листы рок-групп XX века, по одному на каждое десятилетие: The Beatles, Pink Floyd, Guns'n'Roses, Oasis и Элвис Пресли.

У многих меломанов знакомство с рок-музыкой началось с The Beatles и далее переросло в увлечение другими жанрами и исполнителями, поэтому на фестивале 50 Years Of Rock музыканты и зрители отдадут дань уважения великим рок-звездам, блиставшим на протяжении всего XX века и актуальным до сих пор.

Международный Битлзфест пройдет уже в 23-й раз. У гостей будет возможность оценить весь диапазон жанров рок-музыки: от драйва и необузданности 50-х Элвиса до легендарных хитов культовой британской группы 90-х — OASIS. Музыка от 1950-х до 1990-х — за один вечер! По словам организаторов фестиваля, каждый год к празднику меломанов присоединяется все больше интересных артистов.

В этом году специальная программа посвящена 55-летию диска The Beatles, «White Album», который исполнят на сцене от начала до конца. Проведет по калейдоскопу хитов рока Виктор Гусев — спортивный комментатор, телеведущий, но самое главное — меломан и большой поклонник рока начиная с 70-х.

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Среди участников фестиваля мастера по воссозданию и воспроизведению оригинального саунда The Beatles Корней и Zebra Band, профессиональные музыкальные коллективы Terminal Frost, Jeans'n'Roses, Jolly Green и Sparks Boys.

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