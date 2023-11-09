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12:23 (мск), источник: "Российская газета"

Частные клиники Крыма отказались от проведения абортов

Частные медорганизации Крыма уведомили Минздрав республики о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. На сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — рассказал глава Минздрава Крыма Константин Скорупский во время тематического круглого стола.

По его словам, искусственно прервать беременность в Крыму можно будет только в государственных медорганизациях.

В ведомстве пояснили, что обратившись за проведением аборта в государственную больницу, женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение, поскольку там ей расскажут о мерах социальной поддержки семей с детьми, а также предоставят консультацию психолога.

«Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на психологическое доабортное консультирование. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения».

добавил министр

По данным ведомства, за девять месяцев 2023 года медико-психологическое консультирование перед абортом в Крыму прошли 1037 беременных женщин, из которых 21 процент решили оставить ребенка. За тот же период 2022 года таких было лишь 10 процентов.

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