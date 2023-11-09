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12:42 (мск), источник: АиФ Казань

На выходных в Татарстане похолодает до нуля

При этом может выпасть мокрый снег.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°

На выходных в Татарстане похолодает до нуля, сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогноз погоды, опубликованный Гидрометцентром РТ, предсказывает похолодание до нулевой марки, а также дождь в некоторых районах. При этом может выпасть мокрый снег.

Согласно данным прогноза, в пятницу, 10 ноября, в регионе возможны сильные дожди, особенно в отдельных местах.

Прогнозируется юго-восточный ветер с последующим изменением направления на северо-западный. Скорость ветра составит 7−12 м/с, местами можно ожидать порывов до 15−17 м/с.

Температура ночью опустится до нулевой отметки, а днем будет от +3 до +8 градусов тепла.

В субботу, 11 ноября, ожидается небольшой и умеренный дождь, а также возможен мокрый снег в некоторых районах. Ветер будет дуть северо-западным направлением со скоростью 6−11 м/с, иногда с порывами до 15−17 м/с. Ночью минимальная температура будет колебаться около нуля, днем же столбик термометра покажет от +2 до +5 градусов тепла.

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