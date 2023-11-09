12:42 (мск), источник: АиФ Казань
На выходных в Татарстане похолодает до нуля
При этом может выпасть мокрый снег.
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На выходных в Татарстане похолодает до нуля, сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогноз погоды, опубликованный Гидрометцентром РТ, предсказывает похолодание до нулевой марки, а также дождь в некоторых районах. При этом может выпасть мокрый снег.
Согласно данным прогноза, в пятницу, 10 ноября, в регионе возможны сильные дожди, особенно в отдельных местах.
Прогнозируется юго-восточный ветер с последующим изменением направления на северо-западный. Скорость ветра составит 7−12 м/с, местами можно ожидать порывов до 15−17 м/с.
В субботу, 11 ноября, ожидается небольшой и умеренный дождь, а также возможен мокрый снег в некоторых районах. Ветер будет дуть северо-западным направлением со скоростью 6−11 м/с, иногда с порывами до 15−17 м/с. Ночью минимальная температура будет колебаться около нуля, днем же столбик термометра покажет от +2 до +5 градусов тепла.