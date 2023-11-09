12:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Деревья в Ростовской области массово заболели грибком
Мучнистая роса напала зеленые насаждения в Ростове-на-Дону и Таганроге.
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Деревья в Ростове-на-Дону и Таганроге массово заболели грибком, вылечить их теперь непросто, а в ряде случаев и вовсе невозможно. Тревогу по этому поводу забили эксперты и волонтеры, говорится в сюжете «Дон-ТР».
По мнению экологов, на зеленые насаждения напала мучнистая роса (ред.: грибок-паразит), именно из-за нее деревья покрываются болезненным налетом, перестают расти, давать плоды и побеги, а потом ломаются и падают.
Причину эпидемии связывают с изменением погоды — этом году в Ростовской области было много тепла и дождей. Повышенная влажность оказалась комфортной для мучнистая росы.
— В Ростове-на-Дону много деревьев в сенильной стадии. У нас большой вал обращений в ботанический сад по падению деревьев на машины, — рассказал журналистам руководитель экспертно-консультационного центра Ботанического сада ЮФУ Антон Папков.
Примерно такую же ситуацию сейчас наблюдают волонтеры и в таганрогской роще «Дубки». Опасность в том числе грозит старинному дубу, который, как гласит история, некогда высадил сам Петр I.
Спасти заболевшие деревья могут ядохимикаты, но их нельзя применять в черте города. Выход в этой ситуации заключается в периодической замене старых деревьев на новые.