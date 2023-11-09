Главное
Палестино-израильский конфликт
13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Луна закроет Венеру. На Кубани ждут очередное затмение

В ноябре на Кубани произойдут два крупных астрономических события.

Небесные тела вновь приковывают к себе внимание ученых. В четверг, 9 ноября, астрономы ждут новое затмение. На этот раз Луна закроет Венеру на 1 час 12 минут.

«Это уникальное событие. Но наблюдать за ним можно только с помощью телескопа или бинокля. Невооруженным взглядом не разглядеть», — рассказал «КП»-Кубань" заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Движение небесных светил начнется в 13:25—13:27 по московскому времени. Но увидеть покрытие Венеры Луной жители Краснодарского края не смогут из-за толщи облаков. Это не единственная возможность в этом месяце понаблюдать за небом. С 3 ноября началось движение метеорного потока Леониды. Он ежедневно выбрасывает падающие «звезды». Но пик явления придется на 17—19 ноября.

«Метеоры, вызванные кометой Темпеля-Туттля, будут особенно активны через 8−10 дней. За час можно увидеть 10−15 штук. Это узкий поток, поэтому надо быть внимательным», — отменил ученый.

Лучше всего наблюдать за очередным потоком небесных тел в ночное время вдали от крупных городов и источников света. Такая возможность появится у жителей Краснодарского края, если будет ясная погода без туч и дождей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космос