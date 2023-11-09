13:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Луна закроет Венеру. На Кубани ждут очередное затмение
В ноябре на Кубани произойдут два крупных астрономических события.
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Небесные тела вновь приковывают к себе внимание ученых. В четверг, 9 ноября, астрономы ждут новое затмение. На этот раз Луна закроет Венеру на 1 час 12 минут.
«Это уникальное событие. Но наблюдать за ним можно только с помощью телескопа или бинокля. Невооруженным взглядом не разглядеть», — рассказал «КП»-Кубань" заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.
Движение небесных светил начнется в
«Метеоры, вызванные кометой Темпеля-Туттля, будут особенно активны через 8−10 дней. За час можно увидеть 10−15 штук. Это узкий поток, поэтому надо быть внимательным», — отменил ученый.
Лучше всего наблюдать за очередным потоком небесных тел в ночное время вдали от крупных городов и источников света. Такая возможность появится у жителей Краснодарского края, если будет ясная погода без туч и дождей.