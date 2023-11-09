12:47 (мск), источник: Комсомольская правда
34 остановки общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде
Изменения в автоинформаторах автобусов начнутся в ближайшее время.
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В Нижнем Новгороде переименуют 34 остановки общественного транспорта. Об этом в группе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Названия остановок уже изменились на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем и в мобильном приложении «Транспорт Нижегородская область». Переименование остановок в автоинформаторах автобусов начнется уже в ближайшее время.
Напомним, в выходные работу трамваев № 11 приостановят в Нижнем Новгороде из-за ремонта. Движение по маршруту «Чёрный пруд — площадь Благовещенская» будет приостановлено с 21:00 10 ноября до 21:00 12 ноября.