Девочку из Петербурга не хотели пускать на рейс до дома из-за большой ручной клади

Настоящий скандал развернулся из-за истории в аэропорту Сочи, где на рейс до Петербурга не пустили 13-летнюю девочку. Она была на курорте вместе с танцевальным коллективом. Когда она улетала из Северной столицы, то ее ручная кладь не вызвала никаких вопросов у проверяющих. Однако на обратном пути подростка отказались пускать на борт, указав, что чемодан с трудом проходит в калибратор. О случившемся рассказала сопровождающая коллектива в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
— В итоге нас поставили перед выбором: либо выбрасывать чемодан тут же, либо ребенка не допустят на борт и оставят одного без попечения родителей в Сочи, — делится женщина.
Взрослые обратились с претензией к авиакомпании. Но там ответили, что ручная кладь должна свободно и без усилий помещаться в калибратор. В результате вещи девочки забрали ее друзья по коллективу, а чемодан оставили в аэропорту Сочи.
Инцидентом заинтересовались в уральской транспортной прокуратуре. По данному факту проводится проверка. В ходе нее дадут оценку законности действий перевозчика и соблюдению прав юной пассажирки.