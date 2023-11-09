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12:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Девочку из Петербурга не хотели пускать на рейс до дома из-за большой ручной клади

Прокуратура проводит проверку после скандала в аэропорту Сочи, где 13-летнюю петербурженку не пустили на рейс до дома из-за большой ручной клади.

Источник: Комсомольская правда

Настоящий скандал развернулся из-за истории в аэропорту Сочи, где на рейс до Петербурга не пустили 13-летнюю девочку. Она была на курорте вместе с танцевальным коллективом. Когда она улетала из Северной столицы, то ее ручная кладь не вызвала никаких вопросов у проверяющих. Однако на обратном пути подростка отказались пускать на борт, указав, что чемодан с трудом проходит в калибратор. О случившемся рассказала сопровождающая коллектива в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

— В итоге нас поставили перед выбором: либо выбрасывать чемодан тут же, либо ребенка не допустят на борт и оставят одного без попечения родителей в Сочи, — делится женщина.

Взрослые обратились с претензией к авиакомпании. Но там ответили, что ручная кладь должна свободно и без усилий помещаться в калибратор. В результате вещи девочки забрали ее друзья по коллективу, а чемодан оставили в аэропорту Сочи.

Инцидентом заинтересовались в уральской транспортной прокуратуре. По данному факту проводится проверка. В ходе нее дадут оценку законности действий перевозчика и соблюдению прав юной пассажирки.

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