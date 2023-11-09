13:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградские дороги будут ремонтировать за счет нарушителей ПДД и водителей фур
Депутаты скорректировали закон о дорожном фонде Волгоградской области.
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Депутаты Волгоградской областной думы 9 ноября проводят заседании. В числе вопросов, которые были вынесены на повестку, были правки в закон о дорожном фонде региона. Документ был скорректирован в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Теперь дороги Волгоградской области будут ремонтироваться, в том числе, за счет денег со штрафов нарушителей правил дорожного движения и водителей фур, которые портят асфальт на магистралях, игнорируя знаки ограничений.
— В перечень источников доходов фонда включены штрафы и плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами.
Ранее поправки в закон были рассмотрены на заседании думского комитета по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству. Сегодня депутаты утвердили корректировки.