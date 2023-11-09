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13:25 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В Сочи арестованы 10 тысяч земельных участков

За последние три года в Сочи арестовано более 10 тысяч земельных участков из-за наложения границ национального парка и садоводческих товариществ. Эту информацию предоставил депутат Госдумы Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале (18+).

Источник: KrasnodarMedia.su

Землевладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, обратились за помощью к Совету при губернаторе Кубани. Они утверждают, что у них есть законные свидетельства о праве собственности на свои земельные участки. Однако их права не учитываются при принятии судебных решений, лишающих их земли.

Собственники также жалуются на отсутствие разъяснений относительно принимаемых мер и отмечают, что вместо этого им приходят иски о лишении права собственности на спорные участки. В результате через два месяца регистрация их права аннулируется.

Для выяснения обстоятельств произошедших событий было принято решение провести расширенную встречу с участием представителей администраций Сочи, Краснодарского края, Росреестра, краевой прокуратуры, Сочинского национального парка, Минприроды и Росимущества.

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