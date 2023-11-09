Фестиваль медиаискусства INTERVALS пройдет в Нижнем Новгороде весной 2024 года

В следующем году фестиваль станет одним из первых крупных событий в рамках программы «Культурной столицы года».
В фестивале примут участие российские и зарубежные художники, а площадками станут как уличные, так и крытые пространства. Отличительной чертой Intervals Festival 2024 станет расширенная музыкальная программа: состоится больше концертов и аудиовизуальных перформансов.
«В 2024 году INTERVALS станет открывающим событием фестивального лета, как это уже было в 2019-м. Город проснется после зимы: его улицы наполнят яркие медиаинсталляции и десятки тысяч зрителей. Важное нововведение — увеличение продолжительности выставочной программы фестиваля, так как мы регулярно получаем просьбы об этом. Теперь зрители точно успеют охватить полный маршрут городской медиавыставки и даже вернуться в особенно полюбившиеся им локации. Еще один шаг навстречу нашей аудитории — масштабирование музыкальной программы. Кроме концерта-открытия, на INTERVALS 2024 ожидается большое ночное мероприятие и перформансы», — рассказывает куратор фестиваля Ксюша Чеховская.
Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2024 пройдет при участии «Центра 800» и поддержке правительства Нижегородской области.
Вход на выставочную программу фестиваля будет свободным, как и в предыдущие годы. Список площадок и участников организаторы объявят позже.