Главное
Палестино-израильский конфликт
12:54 (мск), источник: Нижегородская правда

Фестиваль медиаискусства INTERVALS пройдет в Нижнем Новгороде весной 2024 года

Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2024 пройдет в Нижнем Новгороде с 27 апреля по 1 мая в расширенном формате — в течение пяти дней.

Источник: Нижегородская правда

В следующем году фестиваль станет одним из первых крупных событий в рамках программы «Культурной столицы года».

В фестивале примут участие российские и зарубежные художники, а площадками станут как уличные, так и крытые пространства. Отличительной чертой Intervals Festival 2024 станет расширенная музыкальная программа: состоится больше концертов и аудиовизуальных перформансов.

«В 2024 году INTERVALS станет открывающим событием фестивального лета, как это уже было в 2019-м. Город проснется после зимы: его улицы наполнят яркие медиаинсталляции и десятки тысяч зрителей. Важное нововведение — увеличение продолжительности выставочной программы фестиваля, так как мы регулярно получаем просьбы об этом. Теперь зрители точно успеют охватить полный маршрут городской медиавыставки и даже вернуться в особенно полюбившиеся им локации. Еще один шаг навстречу нашей аудитории — масштабирование музыкальной программы. Кроме концерта-открытия, на INTERVALS 2024 ожидается большое ночное мероприятие и перформансы», — рассказывает куратор фестиваля Ксюша Чеховская.

Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2024 пройдет при участии «Центра 800» и поддержке правительства Нижегородской области.

Вход на выставочную программу фестиваля будет свободным, как и в предыдущие годы. Список площадок и участников организаторы объявят позже.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Подведены итоги XXX фестиваля «Новые имена» в Нижнем Новгороде
Подведены рекордные итоги работы агропромышленного комплекса Нижегородской
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых