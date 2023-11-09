Челябинцы закидали прохожих фейерверками

Всё произошло в среду, 8 ноября, около 19:00. Прохожие, осознавая опасность, убегали от обрушившихся на них залпов, прикрывая головы.
— Вчера какие то ненормальные стреляли фейерверками в других, потом ещё взорвали какую-то очень мощную петарду, — написал очевидец в сообществе «Подслушано “Мой Ленинский” Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
В пресс-службе МВД Челябинска «Пчеле» сообщили, что сейчас ведётся проверка информации.
— Мы примем все меры к установлению данных лиц и к привлечению их к ответственности, если в действиях будут установлены признаки правонарушения, — прокомментировали в городском МВД.
Ранее звуки взрывов напугали жителей челябинского микрорайона «Академ Riverside». Позже сотрудники полиции выяснили, что нарушительницей спокойствия местных жителей оказалась 19-летняя челябинка.