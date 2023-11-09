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13:41 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

До +9 °C ожидается в столице 10 ноября

Без осадков и до 9 градусов выше нуля будет в Минске 10 ноября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Белгидромета.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Freepik

В пятницу в столице возможна переменная облачность. Ветер прогнозируется южный, 4−9 м/с.

В ночное время температура воздуха составит +2…+4 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +7…+9 °C.

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