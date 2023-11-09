Алматинцам предложили отложить поездки из-за тумана

«Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения информирует, что в Алматы 10 ноября ночью и утром ожидается туман», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в условиях тумана водителям авто нужно быть предельно аккуратными.
«При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости», — добавили в ДЧС города.
Спасатели также призвали жителей Алматы и туристов соблюдать меры безопасности и поведения в горной местности.
В случае необходимости помощи нужно звонить по номерам: 112, 109 или 8 (727) 372 −15−60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ РОСО МЧС РК).
Между тем на сайте ДЧС Жамбылской области говорится, что при тумане водителям рекомендуется:
уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Казахстане в ближайшие дни — с 9 по 11 ноября — ожидаются туманы и гололед, а также понижение температуры ночью до −10 градусов.
Между тем, согласно их прогнозу, заключительный месяц осени ожидается теплее обычного.