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13:20 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Улица в Заельцовском районе Новосибирска станет односторонней

В конце ноября на участке от Холодильной до Боровой появятся соответствующие знаки.

В Новосибирске изменится схема организации дорожного движения по улице Профинтерна в Заельцовском районе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.

С 29 ноября на всём протяжении улицы от Холодильной до Боровой вводится одностороннее движение. Помимо этого там будет ограничена максимальная скорость движения транспорта до 40 км/час.

Такое решение, по данным мэрии, принято для обеспечения безопасности движения на этом дорожном участке.

Автомобилистов об изменениях оповестят знаки 5.5 «Дорога с односторонним движением» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

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