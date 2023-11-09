13:20 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Улица в Заельцовском районе Новосибирска станет односторонней
В конце ноября на участке от Холодильной до Боровой появятся соответствующие знаки.
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В Новосибирске изменится схема организации дорожного движения по улице Профинтерна в Заельцовском районе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
С 29 ноября на всём протяжении улицы от Холодильной до Боровой вводится одностороннее движение. Помимо этого там будет ограничена максимальная скорость движения транспорта до 40 км/час.
Такое решение, по данным мэрии, принято для обеспечения безопасности движения на этом дорожном участке.
Автомобилистов об изменениях оповестят знаки 5.5 «Дорога с односторонним движением» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости».