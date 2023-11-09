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13:37 (мск), источник: Ura.ru

Какие мероприятия пройдут в ледовом городке в Екатеринбурге

В этом году в ледовом городке в Екатеринбурге устроят интерактивные развлечения для семей, а также впервые будут проводить вечерние концерты для взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В дни школьных каникул в ледовом городке запланированы развлекательные мероприятия с интерактивными моментами для семейной аудитории и выступления творческих коллективов. Они будут повторяться дважды в день, в 14:00 и в 17:00. Новшеством этого года станут вечерние концерты для взрослых в 20:00. Также разработана программа новогодней ночи, которая продлится примерно до 03:00 1 января», — заявил начальник управления культуры администрации Илья Марков.

Также новогодние мероприятия пройдут на территории «Екатеринбург-Экспо». Добраться до площадки можно будет на шаттлах, которые соединят площадь 1905 года и выставочный центр.

В этом году ледовый городок посвятят поэту Александру Пушкину и персонажам из его сказок, откроют его 29 декабря. Вместо настоящей елки, как в прошлом году, установят искусственную за 25 млн рублей. Как пояснили в мэрии, после прошедших новогодних праздников стало ясно, что настоящая елка недолговечна, в сильный ветер может упасть и быстро теряет свой внешний вид при транспортировке.

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