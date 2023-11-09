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13:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 10 ноября

В Волгограде 10 ноября похолодает до +9 градусов.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В пятницу в Волгоградской области ожидается похолодание. К тому же, снова будут дожди. О том, какая погода ждет волгоградцев 10 ноября, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики волгоградского Гидрометцентра. По прогнозам специалистов ЦГМС, коней рабочей недели будет очень пасмурным.

— Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, — обещают синоптики.

Стоит учесть, что ветер обещают сильный — порывы достигнут 15−18 метров в секунду на территории всего региона. Ночью в области будет +2…+7, в Волгограде +4…+6 тепла. Днем температура воздуха поднимется до +5…+10 и +7…+9 градусов тепла соответственно.

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