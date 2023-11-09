13:34 (мск), источник: АиФ Красноярск
Какая техника помогает строить метро в Красноярске?
Первый этап красноярской линии метро составит 10,8 км и будет включать две наземные и четыре подземные станции.
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Для строительства линии метро между станциями «Вокзальная» и «Улица Копылова» в Красноярск доставлен второй тоннелепроходческий комплекс «Валентина».
ТПМК весом 600 тонн размещён на стройплощадке «Солонцы». Своё имя комплекс получил в честь первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза, генерал-майора Валентины Терешковой.
«Для доставки из Москвы комплекс был разобран и погружён на длинномерные тралы. Хранить его будут в вахтовом городке. Позже элементы ТПМК переместят на строительную площадку “Вокзальная”, сборка будет происходить в монтажной камере после обустройства котлована».
Сейчас в Солонцах на остановочном пункте «Улица Шахтёров» укладывается бетонное основание под монтаж ранее доставленного ТПМК «Екатерина».
Добавим, что первый этап красноярской линии метро составит 10,8 км и будет включать две наземные и четыре подземные станции — от ул. Высотная до ул. Шахтёров.