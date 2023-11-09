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Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: ГОРОБЗОР.Ру

МЧС Башкирии выпустило штормовое предупреждение

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в республике. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 ноября ожидается сильный ветер.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ночью местами пройдут небольшие дожди, по западу до умеренных, днем дожди, местами до сильных. Ветер южный, юго-восточный 8−13м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +2…+7°.

На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 метров и менее.

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