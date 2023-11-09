9 ноября, источник: ГОРОБЗОР.Ру
МЧС Башкирии выпустило штормовое предупреждение
МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды в республике. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 ноября ожидается сильный ветер.
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Ночью местами пройдут небольшие дожди, по западу до умеренных, днем дожди, местами до сильных. Ветер южный, юго-восточный 8−13м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +2…+7°.
На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 метров и менее.