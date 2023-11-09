9 ноября, источник: Комсомольская правда
В Перми планируют провести турнир по Dota2 и Counter-Strike
Принять участие в турнире смогут жители и учащиеся Индустриального района.
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В Перми объявлен аукцион на организацию и проведение киберспортивного турнира для жителей и учащихся Индустриального района. За оказание услуг власти готовы заплатить 62,3 тысячи рублей. Информация об этом указана на портале Госзакупки.
Согласно условиям технического задания, турнир проводится по дисциплинам Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive. Подрядчику предстоит организовать сбор заявок и регистрацию участников, обеспечить аренду помещения и призовой фонд, а также разработать и провести церемонии открытия и закрытия мероприятия. Предполагается, что участие в соревнованиях примут не менее ста человек. Продолжительность турнира составит два часа.
Заявки на участие в данном аукционе будут принимать до 16 ноября. Победителя аукциона определят 20 ноября.