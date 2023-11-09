9 ноября, источник: Om1.ru
Потепление до +8 градусов обещают в Новосибирской области
Ночью и утром будут туман и гололедица.
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В Новосибирской области 10 ноября ожидается потепление до +8 градусов. Как указано на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, такая погода сохранится на все выходные.
Ночью по региону обещают −2…-7, местами до −12.
«Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём в отдельных районах небольшой мокрый снег. Ночью и утром при прояснениях туманы, изморозь, на дорогах местами гололедица», — отмечают синоптики.
В Новосибирске днём 10 ноября будет 0…+2 градуса, ночью — −4…-6. Также ожидается переменная облачность, утром гололедица.
В светлое время суток в субботу в облстолице обещают +1…+3, в воскресенье — +2…+4.