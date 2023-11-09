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9 ноября, источник: Om1.ru

Потепление до +8 градусов обещают в Новосибирской области

Ночью и утром будут туман и гололедица.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°
Источник: Om1.ru

В Новосибирской области 10 ноября ожидается потепление до +8 градусов. Как указано на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, такая погода сохранится на все выходные.

Ночью по региону обещают −2…-7, местами до −12.

«Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём в отдельных районах небольшой мокрый снег. Ночью и утром при прояснениях туманы, изморозь, на дорогах местами гололедица», — отмечают синоптики.

В Новосибирске днём 10 ноября будет 0…+2 градуса, ночью — −4…-6. Также ожидается переменная облачность, утром гололедица.

В светлое время суток в субботу в облстолице обещают +1…+3, в воскресенье — +2…+4.

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