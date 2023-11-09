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13:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc

За 9 месяцев в Кузбассе выдали 24,2 тысячи ипотек на сумму 74,6 млрд рублей

Количество увеличилось в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает правительство Кузбасса, за 9 месяцев текущего года в Кузбассе было выдано 24,2 тыс. ипотек на общую сумму 74,6 млрд рублей, что больше на 1,8 прошлого года. Госпрограммами воспользовались 2,2 кузбасских семей.

Более половины — 1246 льготных ипотечных кредитов — выдано по программе "Семейная ипотека. Она остаётся самой востребованной за последние пять лет, поскольку направлена на поддержку семей с детьми. Максимальная ставка по этой программе — не более 6% годовых.

Стать участником госпрограммы и рассчитывать на получение льготной ипотеки могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года родился первый ребёнок или последующие дети, в том числе семьи, где воспитывается ребёнок с инвалидностью, а также семьи, имеющие не менее двух несовершеннолетних детей.

Оформить этот ипотечный кредит можно до 1 июля 2024 года. Максимальная сумма — 6 млн рублей. Первоначальный взнос по всем льготным программам составляет не менее 20% от стоимости жилья.

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