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9 ноября, источник: МК.RU Омск

Топ-модель из Омска попала на обложку турецкого Vogue

Модель из Омска Кристина Грикайте снялась для обложки турецкой версии модного журнала Vogue.

Модель из Омска Кристина Грикайте снялась для обложки турецкой версии модного журнала Vogue.

Американское модельное агентство The Lions разместило снимки девушки для издания в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Топ-модель сфотографировали на фоне автомобиля, возле дерева, на огромных каблуках на газоне.

Кристина родилась в Омске и до восьми лет жила в деревне с бабушкой, сообщает NGS55. В 16 лет она подписала контракт с одним из московских модельных агентств. Сейчас ей 23 года.

Ранее мы писали, что модель из Омска Влада Рослякова исполнила роль принцессы Фионы в коротком метре американского режиссера Эмбер Грей.

Также мы сообщали, что жительница Омска Дарья Безнощенко вошла в топ-50 первых красавиц крупнейшего в стране конкурса красоты — «Мисс Россия».

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