9 ноября, источник: МК.RU Омск
Топ-модель из Омска попала на обложку турецкого Vogue
Модель из Омска Кристина Грикайте снялась для обложки турецкой версии модного журнала Vogue.
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Модель из Омска Кристина Грикайте снялась для обложки турецкой версии модного журнала Vogue.
Американское модельное агентство The Lions разместило снимки девушки для издания в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Топ-модель сфотографировали на фоне автомобиля, возле дерева, на огромных каблуках на газоне.
Кристина родилась в Омске и до восьми лет жила в деревне с бабушкой, сообщает NGS55. В 16 лет она подписала контракт с одним из московских модельных агентств. Сейчас ей 23 года.
Ранее мы писали, что модель из Омска Влада Рослякова исполнила роль принцессы Фионы в коротком метре американского режиссера Эмбер Грей.
Также мы сообщали, что жительница Омска Дарья Безнощенко вошла в топ-50 первых красавиц крупнейшего в стране конкурса красоты — «Мисс Россия».