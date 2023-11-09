9 ноября, источник: АиФ Казань
Этери Тутберидзе будет сопровождать Камилу Валиеву в Казани
Тренер Этери Тутберидзе будет сопровождать фигуристку Камилу Валиеву в столице Татарстана, сообщает ТАСС.
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Уроженка Казани примет участие на этапе Гран-при России, который пройдет в республике. Соревнования пройдут с 11 по 12 ноября. Для Камилы они будут первыми в этом сезоне. С 9 по 10 ноября в Лозанне спортивные чиновники возобновят слушания по делу о нарушении антидопинговых правил.
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