Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: Ura.ru

В МЧС предупредили пермяков о сильных ливнях

В Главном управлении МЧС РФ по Пермскому краю предупредили, что 10 ноября в регионе ожидается сильный дождь. Жителей попросили быть внимательными и осторожными.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ “Уральское УГМС” днем 10 ноября прогнозируется сильный дождь. Ливни пройдут на юге края», — сообщили в краевом управлении МЧС.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из сектора Газа эвакуируют 85 россиян
Главный советник Байдена ушла в отставку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта